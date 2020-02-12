شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات عند أعلى مستويات على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات جلسة الثلاثاء محققة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك مع بدء انحسار اللق من تفشي فيروس كورونا.



وذكر مسؤولون حكوميون بأن وتيرة انتشار فيروس كورونا بدأت في التباطؤ الأمر الذي يبشر باحتمالات احتوائه قريباً.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعرب عن توقعاته بالقضاء على فيروس كورونا بحلول أبريل/نيسان المقبل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.



ورغم تصريحات الرئيس الصيني "شي جين بينج" لنظيره الأمريكي "ترامب" بأن بكين متلزمة ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، إلا أن مسؤولين في واشنطن يرون عدم قدرة الحكومة الصينية على ذلك بسبب فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 256 نقطة) إلى 2530 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 9689 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3372 نقطة.