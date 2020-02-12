شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع قليلاً لكنها تتحرك في نطاق عرضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف لكنها تتحرك في نطاق عرضي في ظل استمرار عدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن فيروس "كورونا".



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأن السياسة النقدية الحالية مناسبة لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي ودفع التضخم نحو المستهدف بنسبة 2%.



وأضاف بأن فيروس كورونا ربما يشكل خطورة على الاقتصاد العالمي لكن البنك المركزي يتابع عن كثب التطورات بشأن تأثيره.

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وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أمس ارتفاع أعداد الوفيات إلى أكثر من 1000 شخص بينما اقترب عدد الإصابات من 45 ألف حالة.



ومع ذلك، ألمح مسؤولون إلى أن وتيرة انتشار الفيروس بدأت في التباطؤ في عدد من المناطق بالصين متتوقعين انحساره بحلول أبريل/نيسان.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2.59 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.61 دولار وأقل سعر عند 2.58 دولار.