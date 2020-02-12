شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة تسقط عضوية على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإسقاط عضوية على عبد الجواد شكرى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك نتيجة الطعون المقدمة ضده داخل غرفة القاهرة التجارية. وجاء القرار الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، بتاريخ 11 فبراير 2020، بناء على لجنة مشكلة للنظر في الطعون المقدمة ضده من الغرف التجارية والتى تطابقت مع المادة 8 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951. Advertisements اسقاط عضوية

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