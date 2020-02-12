شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: روسيا وقازاخستان ستعملان على اتخاذ موقف مشترك بشأن أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة بقازاخستان اليوم الأربعاء، إن روسيا وقازاخستان ستنسقان التوصل إلى موقف مشترك بشأن تخفيضات إضافية محتملة لإنتاج النفط مع أوبك وحلفائها.
وتحاول السعودية ذات الصوت القوي في أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أكبر لإنتاج النفط.
وقالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها إزاء هذا المقترح خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير الطاقة، بقازاخستان نورلان نوجاييف، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات، إنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، لكنه أضاف أن نور سلطان وموسكو ستنسقان موقفيهما.
وقال "سنتفق على مواقف (مع بعضنا البعض) لأن قازاخستان وروسيا شريكتان استراتيجيتان".
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