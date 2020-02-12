شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا ، مشيرة إلى هبوط إنتاجها بشكل حاد في يناير، إذ يطبق المنتجون اتفاقا جديدا للحد من المعروض.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" - في تقرير شهري أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية - إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

ومنذ الأول من يناير، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

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ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام "أوبك" بالتخفيضات فاق المطلوب في يناير، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا.

وكانت أسعار النفط واصلنت مكاسبها، اليوم ، بعدما أعلنت الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ أواخر يناير الماضي ن حيث عزز الإعلان الصيني آمال المستثمرين في بدء تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 55.13 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.5 %إلى 50.68 دولار للبرميل.