شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال تراجع مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،الذي يتضمن البيانات الرسمية لمخزونات الخام ومستويات الإنتاج.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.14$ ، من مستوى الافتتاح عند 49.93$، و سجل أدنى مستوي عند 49.93$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخير ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا.

وفقا للبيانات الرسمية حتى يوم الثلاثاء ، فإن معدل نمو حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين قد تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي ،وقال كبير المستشارين الطبيين الصينيين أيضا إن تفشي الوباء قد ينتهي بحلول نيسان/أبريل القادم.

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جددت تلك التطورات آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ربما يبدأ فى التعافي من آثار وباء كورونا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 438.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3.1 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.9 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 13.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.