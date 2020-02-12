شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبتعد عن ذروة 4 أشهر قبيل استكمال شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل فى ظل موجة الصعود الواسع التي تسيطر على أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل انطلاق فعاليات الجزء الثاني من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس.

تراجع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 98.71 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.77 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.84 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى أول خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.95 نقطة.

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بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات العملة الأمريكية فى ظل تباطؤ مستويات طلب العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل موجة الصعود الواسعة التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية.

سجلت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة ،وقفزت الأسهم فى أوروبا لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعدما أظهرت بيانات رسمية فى الصين ،تباطؤ معدل نمو حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ،أن الاقتصاد الأمريكي فى وضع جيد جدا ويبلي بلاء حسنا ، ولا يوجد سبب لعدم استمرار النمو ،وأشار إلى أن معدلات الفائدة الحالية مناسب للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 15:00 جرينتش يستكمل باول الجزء الثاني من شهادته النصف السنوية أمام الكونغرس الأمريكي ، حيث يتحدث اليوم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.