شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لِأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل الصعود القياسي للأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وصعود معظم أسواق العالمية لمستويات قياسية جديدة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى مستوي 17.47$ الأدنى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.63$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.66$.

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أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل هبوط أسعار معظم المعادن النفيسة.

تتداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 يوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،وقفزت الأسهم الأوروبية لمستوي قياسي جديد ، وأغلقت معظم أسواق أسيا فى المنطقة الخضراء.

يأتي هذا الصعود القياسي لمعظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد بيانات رسمية فى الصين ،أظهرت تباطؤ معدل نمو حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.