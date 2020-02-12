شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان وسط توقعات إيجابية – تحليل – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديد بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.26 نقطة ليستقر السهم عند سعر 138.00 دولار، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وتداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن وسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بها، وذلك ما كبح تحقيق المزيد من المكاسب.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 135.58، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 140.99.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد