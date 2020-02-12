جونسون آند جونسون يعاود الارتفاع – تحليل – 12-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.13 نقطة ليستقر عند سعر 151.99 دولار، وقد حاول السهم بتداولاته السابقة اكتساب زخماً إيجابياً وتصحيح الاتجاه الصاعد، وخلال تلك الرحلة التصحيحية وصلت مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 150.47، ليستهدف مستوى المقاومة 154.32.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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