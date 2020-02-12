شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعزز من مكاسبه – تحليل – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 1.54% بما يعادل 1.02 نقطة ليستقر عند سعر 67.41 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 69.21، طيلة ثبات الدعم 63.67.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد