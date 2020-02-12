شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.33 نقطة ليستقر السهم عند سعر 22.23 دولار، في ظل استقرار تداولاته اعلى مستوى الدعم 21.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 22.80 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 21.48.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد