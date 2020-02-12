شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.33 نقطة ليستقر السهم عند سعر 22.23 دولار، في ظل استقرار تداولاته اعلى مستوى الدعم 21.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 22.80 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 21.48.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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