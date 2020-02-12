آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي بها، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.95 نقطة ليستقر عند سعر 153.48 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 151.35، ليستهدف مستوى المقاومة 158.70 مرة أخرى استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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