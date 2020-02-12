شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين فيتنام والمملكة إلى 1.65 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام في الرياض تران ترونج كيم، على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين جمهورية فيتنام والمملكة خلال العام الماضي 2019م إلى 1,65 مليار دولار بنسبة 5%.

جاء ذلك خلال مشاركة سفارة فيتنام أمس، في "أيام إثراء الثقافية" التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، التي تستمر إلى يوم السبت القادم في مركز إثراء بالظهران، كبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس مدى تعميق العلاقات والشراكات الجديدة بين البلدين التي أسهمت في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، علاوة إلى الزيادة في عدد العمالة الفيتنامية في المملكة التي تبلغ 12 ألف عامل وعاملة.

وأفاد رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام قيمة الصادرات والواردات بين البلدين، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية إلى فيتنام بلغت خلال العام 2019م 1.35 مليار دولار، حيث تنوعت بين الصادرات الكيماويات والمشتقات النفطية بالدرجة الأولى بمعدل 500 مليون دولار، ويليها البلاستيك والمنتجات الأساسية، فيما بلغت قيمة استيراد المملكة من فيتنام في العام ذاته 1.8 مليار دولار، حيث تصدرت المحاصيل الزراعية بقيمة 60 مليون دولار، ويليها المأكولات البحرية بحوالي 25 مليون دولار، إضافةً إلى سلع أخرى تتنوع بين الورق والأخشاب والأثاث.