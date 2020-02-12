شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعاً بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحاً 19.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7915.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.12% رابحاً 88.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7953.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 148.1 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 72 شركة، فيما تراجعت 113 شركة.

وارتفعت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.49%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%.

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وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.22%، ثم العقارية بنسبة 5.97%، ثم باعظيم بنسبة 3.88%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم زين السعودية بنسبة 6.97%، ثم دار الأركان بنسبة 5.94%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاونى، عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المبدئية بواسطة البريد الإلكتروني، بتعديل تصريح ممارسة نشاط تأمين وإعادة التأمين التعاوني، بحيث يكون مقتصرا على ممارسة نشاط التأمين فقط وذلك بناء على طلب الشركة.

وأضافت الشركة، أن هذا التعديل لن يكون له أي أثر سلبي حيث أن عمليات إعادة التأمين في السنوات السابقة لم تشكل أى أهمية جوهرية في حجم أعمالها، ويؤدي هذا الإجراء إلى رفع هامش الملاءة للشركة مما يمكنها من تحقيق عوائد استثمارية أفضل في المستقبل.