شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: الجزائر تطرح مناقصة لشراء حوالى 35 ألف طن ذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن بالجزائر طرحت مناقصة دولية لشراء حوالي 35 ألف طن من الذرة. وقالوا إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الخميس 13 فبراير، ويمكن توريد الذرة من مناشئ خيارية، والشحنة مطلوبة للتوريد في النصف الثاني من مارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجار: الجزائر تطرح مناقصة لشراء حوالى 35 ألف طن ذرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.