شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الأربعاء وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 7.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6215.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 13.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6909.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4841.13 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.11%، رابحاً 5.28 ليغلق عند مستوى 4965.46 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 289 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة.

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وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.31%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.92%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.52%، تلاه شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 20%، ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المال للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.35% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 11%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الكويتية STC، توضيح الأثر المالى نتيجة نقل ملكية حصص رأسمال شركة كواليتى نت للتجارة العامة والمقاولات، من كل من شركة بتلكو الشرق الأوسط البحرينية وبنك الكويت الوطنى إلى شركة STC الكويتية، وهى الأثر المالى على بيان المركز المالى المجمع كما فى 31 ديسمبر لعام 2019، بارتفاع إجمالى الموجودات بمبلغ 15.470 ألف دينار كويتى، وارتفاع إجمالى المطلوبات بمبلغ 12.417 ألف دينار كويتى.