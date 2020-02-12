صندوق الاستثمار المباشر الروسى: شركات روسية وسعودية تبحث مشروعات مشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسى اليوم الأربعاء، أن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة وكذلك استثمار محتمل يفوق عشرة مليارات دولار. وجرت المحادثات فى السعودية بينما كانت تبحث روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز التعاون فى سوق النفط العالمية. وتحاول السعودية ذات الصوت القوى فى أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أكبر لإنتاج النفط، وقالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها إزاء هذا المقترح خلال الأيام المقبلة. وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسى إن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو فى الربيع ويستأنفون محادثاتهم مع الشركات الروسية.

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