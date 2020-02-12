شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى: بيم التركية تشترى 85% من بضائعها محليا في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هالوك دورتل أوغلو المدير المالي لشركة بيم التركية، التي تمتلك متاجر تجزئة تبيع السلع بأسعار مخفضة، اليوم الأربعاء، إن الشركة تشتري معظم البضائع في متاجرها بالمغرب محليا، وذلك بعد أن طالبتها الرباط برفع نسبة السلع المحلية إلى النصف وإلا واجهت خطر الإغلاق.

وقال دورتل أوغلو لرويترز "نرسل حوالي 15% فقط من منتجاتنا التي تُباع في المغرب من تركيا، ويتم شراء الباقي، وهو 85 %، من منتجين محليين".

وقال وزير التجارة المغربي إن بلاده طالبت بيم بزيادة نسبة السلع المحلية التي تبيعها في متاجرها بالمملكة إلى النصف على الأقل وإلا واجهت خطر الإغلاق، تزامنا مع مراجعة المغرب اتفاقا للتجارة الحرة أبرمه مع تركيا عام 2004.

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وقال دورتل أوغلو إن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة، ويبلغ عدد متاجر الشركة في المغرب 500 متجر تمثل إيراداتها نحو 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

ووفقا لأحدث التقارير المالية للشركة، بلغت إيراداتها 29.7 مليار ليرة (4.93 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. واستقرت أسهم الشركة في التداولات عند 47.92 ليرة للسهم.

وقال المدير المالي للشركة "رفعنا مشترياتنا من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت وسنواصل القيام بذلك".