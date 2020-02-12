شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020 بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت أوبك اليوم الأربعاء توقعاتها للنمو العالمى فى الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد فى يناير، إذ يطبق المنتجون اتفاقا جديدا للحد من المعروض.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى تقرير شهرى إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمى على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

ومنذ 1 يناير، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، فى إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب فى يناير، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تراجعات غير طوعية فى ليبيا بجانب التخفيضات المتعمدة.

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