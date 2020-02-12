شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصارف لبنان تدعو لسداد سندات دولية مستحقة فى مارس فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمعية مصارف لبنان اليوم الأربعاء، إن من الضروري سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس في موعدها لحماية المودعين والحفاظ علي مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفا أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".