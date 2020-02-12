شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليتحرك قرب حاجز 51.00، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء ليقدّم حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر للانخفاض من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 51.80 ثم 52.10 والثبات فوقها، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 48.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط