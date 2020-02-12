شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر الفضة سلباً على مستوى 17.60 ليتحرك دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر هذا المستوى بإغلاق الشمعة اليومية دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مستوى 16.96 بشكل رئيسي، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 17.60 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.55 والمقاومة 17.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد