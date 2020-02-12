شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً جديداً في طريقه لاختبار محتمل للدعم المحوري 1554.10، ويتأثر بالإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق المستوى المذكور، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1536.50 كهدف سلبي تالي، بينما يحتاج السعر لاختراق 1575.90 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1611.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد