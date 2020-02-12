شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات لاختراق المقاومة 1.2975، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.2920، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي