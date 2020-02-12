شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ويتحرك قرب حاجز 1.0900، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية ننتظر أن تساهم بدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1010، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.0860 وتمتد إلى 1.0760.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0830 والمقاومة 1.0980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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