شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لمستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة مستويات قياسية جديدة ، بفضل موجة الصعود التي تسيطر على معظم الأسواق العالمية ، خاصة أسواق الأسهم فى وول ستريت ، فى ظل تحسن معنويات المستثمرين بعدما أظهرت بيانات رسمية فى الصين ، تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي قياسي جديد عند 430.80 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.6% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع ، بعد انحسار المخاوف حيال الاقتصاد الصيني أكبر سوق للسيارات فى العالم.

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ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 3,375.63 نقطة.

وفقا لوكالة "رويترز" أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين يوم الأربعاء عن 2,101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعن 97 حالة وفاة فى جميع أنحاء البلاد ، وهو أقل عدد من الحالات الجديدة المصابة بالوباء فى يوم واحد منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.5% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4%.

وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.8 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 13,747.58 نقطة.