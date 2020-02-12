شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع بفعل تحسن شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية لمستويات قياسية جديدة ، ويكبح توسيع الخسائر نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,561.96$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,567.54$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,568.53$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب"تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم فى أسيا يوم الأربعاء ،وقفزت الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية جديدة ، وصعدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

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تأتي تلك الارتفاعات فى أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد بيانات رسمية فى الصين أظهرت تباطؤ معدل نمو حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي.

وفى نفس الإطار ،قال كبير المستشارين الطبيين فى الصين ،إن تفشي وباء كورونا فى البلاد قد ينتهي فعليا بحلول نيسان/أبريل القادم ، الأمر الذي قلص المخاوف المتعلقة بتراجع نمو ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،ليبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.95 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات العملة الأمريكية بعدما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس من مخاطر تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على النمو الاقتصادي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 6.15 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 922.23 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.