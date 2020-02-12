شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين الإسلامي" تتراجع 45.4% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البحرين الاسلامي، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 45.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 6.2 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 11.4 مليون دينار بحريني في العام 2018.

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وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال العام 2019 إلى الانخفاض في حصة المجموعة كمضارب إلى 23 مليون دينار مُقابل حصة كمضارب بلغت 27.2 مليون دينار في العام 2018.

كذلك ارتفعت مصروفات الإيداعات من المؤسسات غير المالية والأفراد إلى 5.9 مليون دينار في العام 2019 ، مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 779 ألف دينار خلال 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.