شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت القصيم" تبحث إقرار ما تم توزيعه من أرباح عن 2019.. 4 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أسمنت القصيم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 4 مارس المُقبل، وذلك للنظر في ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 310.5 مليون ريال، بواقع 3.45 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2019.

وقالت الشركة - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الأربعاء، إن الجمعية ستبحث تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.

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هذا وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 2.7 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وكشفت النتائج المالية لأسمنت القصيم عن تحقيقها ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 199% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، لتًسجل صافي أرباح بلغ 360.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة إلى مسموحات مبيعات تم ردها في نهاية العام، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.