شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات التشغيلية تُقلص خسائر "طيران الجزيرة" 35% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة طيران الجزيرة، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 35% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر - خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.2 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 1.8 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

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ويعود سبب تراجع الخسائر خلال الربع الرابع إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 20.9 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 18.7 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 14.9 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 124%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباح بلغت 16.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 90%.