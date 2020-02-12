شكرا لقرائتكم خبر عن «العقيلي»: الشرقية أحد أهم مكامن التعدين لمواد البناء والمواد الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

• مشروع مسحي جيلوجي الأضخم في العالم لمدة ٥ سنوات بتغطية ٧٠٠ الف كم

• صادرات المملكة من الاسمدة الفوسفاتية 6 مليون طن والالمونيوم 700 الف طن

افتتح وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه، ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل، والتي تناقش 4 محاور خلال يومين تتمثل في: الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، معالجة وتدوير المخلفات مواد البناء، أبرز التشريعات والأنظمة لمحاجر مواد البناء، الرقابة على محاجر مواد البناء.

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وقال المهندس صالح العقيلي، وكيل وزارة الطاقة للتطوير التعديني لـ "اليوم": أنه تم فتح المجال أمام الإستثمار الأجنبي في مرحلة المسح الجيولوجي لزيادة الدقة في خرائط الجيولوجية، موضحاً أن هناك مشروع مسحي جيلوجي الأضخم في العالم لمدة ٥ سنوات بتغطية ٧٠٠ الف كم، مشيراً إلى أن الشرقية أحد أهم مكامن التعدين لمواد البناء والمواد الصناعية.

وأشار إلى رفع قطاع التعدين 3 أضعاف مساهماته الحالية في الناتج المحلي، وإنقاص واردات الدولة من التعدين لأكثر من 10 مليار دولار، كما تسعى المملكة منذ عامين لتعزيز سلسلة القيمة للمواد إلى الصناعة النهائية، موضحاً أن صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية تصل إلى 6 مليون طن والألمونيوم إلى 700 الف طن.

وقال إبراهيم الناظر نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعدين إن الاقتصاد الدائري أحد أهم النماذج الاقتصادية المحفز للعلم والابتكار وتعزيز قيم الاستدامة.