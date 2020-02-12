الذهب يواصل التراجع ويفقد 9 جنيهات خلال يومين وعيار 21 يسجل 686 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعها حيث فقدت جنيهان، لتصبح حصيلة التراجعات خلال يومين 9 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 686 جنيهًا.
وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض الاسعار نتيجة للتراجع العالمي، وطرح كميات كبيرة من المصنعين وأصحاب الشركات الكبيرة عالميا، لافتا إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
وأضاف "نجيب" لـ"عالم المال" أن سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 : 588 جنيها للجرام.
عيار 21 : 686 جنيها للجرام.
عيار 24 : 784 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب : 5488 جنيهات.
أوقية الذهب : 1568 دولارا.
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