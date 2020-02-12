شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين دولار صادرات الأسمنت فى ديسمبر 2019 والشعبة توفير الغاز الحل لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت صادرات مصر من الأسمنت فى ديسمبر 2019 لتبلغ نحو 8 ملايين دولار فقط إلى 5 دول، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2018، وجاءت هذه الدول بالترتيب هى ليبيا، وكينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفلسطين، ولبنان وفقا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصلت ”الخليج 365” على نسخه منه.

وقال عبد العزيز قاسم وكيل شعبة الأسمنت بغرفة القاهرة التجارية، أن مصانع الأسمنت تعمل بأقل من 60% من طاقتها نتيجة عدم قدرتها على تصريف انتاجها وارتفاع معدلات المخزون لدى التجار، موضحا أن الشركات المنتجة للأسمنت فى مصر لا تستطيع منافسة مثيلتها بالخارج فى التصدير بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت المصرى بسبب زيادة مدخلات الإنتاج من الفحم المستخدم فى الصناعة .

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وأضاف قاسم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تصدير الأسمنت سيتوقف على توفير الطاقة بأسعار مناسبة مثلما يحدث فى كل دول العالم، خاصة فى حالة توفير الغاز للمصانع بسعر لا يتعدى الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والاستغناء عن استيراد الفحم فى صناعة الأسمنت، مما يزيد من تنافسية الأسمنت المصرى فى الخارج ويدعم من العملة الصعبة الدولار بالاضافة إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مما يرفع من مستوى التشغيل للعمالة والقضاء على البطالة.

وتابع، أن استيراد الفحم بالعملة الصعبة لمصانع الأسمنت يكلف الدولة مبالغ سنوية طائلة، والأفضل هو توفير الغاز بالسعر المناسب للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يدعم من طاقتها الانتاجية فى توفير المنتج محليا، وفى الأسواق العالمية .