الذهب العالمى يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب العالمى اليوم الأربعاء، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض مازالت تدعم المعدن الأصفر.
ونزل الذهب الفوري 0.2 % إلى 1564.15 دولار للأوقية، في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1567.50 دولار.
وفي حين تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب المرض 1100 حالة، صرح أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس أن العدوى قد تنتهي في أبريل نيسان مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن.
وظل الدولار الأمريكي قريبا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر بعدما تشبع بتدفقات إليه بوصفه ملاذا آمنا إذ تزامنت المخاوف حيال فيروس كورونا مع بيانات حديثة تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بأن أسوأ مرحلة في الوباء قد انتهت.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 % إلى 2329.34 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.6 % إلى 17.53 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 % إلى 964.80 دولار.
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