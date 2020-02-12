شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز الـ14 بالترتيب العالمى لتعداد السكان والأولى عربيا والثالث إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترتيب مصر عالميا من حيث عدد السكان وفقا لآخر تصنيف، بعد وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة، حيث احتلت مصر المركز الرابع عشر عالميا، والأولي بين الدول العربية والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد كلا من نيجيريا وإثيوبيا.

واحتلت الصين صدارة الترتيب العالمي لعدد السكان مليار و394 مليون نسمة، يليها الهند مليار و362 مليون نسمة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بعدد 333 مليون نسمة، واندونيسيا في المركز الرابع بـ267 مليون نسمة، ثم باكستان في المركز الخامس بعدد 234 مليون نسمة، ونيجيريا بـ214 مليون نسمة.

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وفي المركز السابع جاءت البرازيل بعدد 212 مليون نسمة، ثم بنجلادش بـ163 مليون نسمة، وروسيا بـ142 مليون نسمة، والمكسيك 129 مليون نسمة، واليابان بـ126 مليون نسمة، وإثيوبيا بـ114 مليون نسمة، والفلبين بـ 109 مليون نسمة، ومصر بـ100 مليون نسمة، وأخيرا فيتنام 99 مليون نسمة.

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد السكان في مصر إلى 100 مليون مواطن مسجل في الداخل، لتصبح المليون الاولى في تاريخ مصر، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.