توقيع 7 اتفاقيات بترولية لدعم وزيادة التعاون مع كبريات شركات البترول العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال ثاني ايام مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020 توقيع 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات شركات البترول الامريكية و البريطانية والمؤسسات التمويلية الامريكية.

وشهد الملا والسفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية ضمن فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020 و التى تهدف إلى مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتكثيف التوعية بالفرص الاقتصادية محل الاهتمام المشترك.

وقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية وكارل كريس الرئيس الإقليمي للوكالة.

ومن جانبه أشار كريس لاعتزام وكالة التجارة والتنمية استمرار المساهمة في توفير التمويل لتنمية الموارد البشرية وبرامج التدريب ودراسات الجدوى والاستشارات والبعثات التجارية المتبادلة وورش العمل، وما يتعلق بتطوير المشروعات وأفضل ممارسات استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

ثم شهد المهندس طارق الملا توقيع اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام واتفاق ثان بين شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) وشركة شيفرون العالمية للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية، ووقع الاتفاقيتين المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبادى رئيس شركة أموك مع جاري سالينجر الإمدادات والتجارة بشركة شيفرون العالمية .

وتقضى الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون بالتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام وذلك لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية من خلال إمداد قطاع البترول بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير وإدارة الموانئ وتشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة وذلك في إطار منظومة التحديث والتطوير التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى التعاون في مجال تموين السفن استغلالا لموقع مصر المتميز وذلك في إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتدول الزيت الخام و المنتجات البترولية والغاز.

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وتعمل الاتفاقية بين شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وشركة شيفرون العالمية على دعم التعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية و ذلك لتطوير الفرص المتاحة للشركات المصرية لتكوين شراكات استراتيجية في مجال تجارة وتداول المنتجات البترولية من خلال التعامل مع كبرى الشركات العالمية ذات الكيانات الهامه في تلك المجالات تأسيسا على سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير نشاط التكرير للوصول لأعلى معدلات كفاءة ممكنة في الإنتاج ولاسيما من خلال استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة والتداول الغاز والزيت الخام والمنتجات البترولية.

ثم شهد المهندس طارق الملا التوقيع علي اتفاقيتين مع شركة بكتل الامريكية. الاولي وقعها المهندس وليد لطفي مع الرئيس التنفيذي لشركة بكتل بريندن بكتل للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وقع المهندس اشرف بهاء رئيس شركة انبي اتفاق ثان مع بكتل للتعاون في خدمات إدارة المشروعات والتصميمات الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات بالإضافة الى الاستفادة من إمكانيات شركة بكتل عالميًا من خلال مكاتبها.

ثم شهد المهندس طارق الملا التوقيع علي اتفاق بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتلتزم شلمبرجير بالتعاون مع الوزارة بتقديم الدعم لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها المشتركة بشأن التوعية وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل لجنة استدامة تمثل قطاع البترول وتقديم الدعم اللازم في إعداد الهيكل الداخلي و دعم مبادرات الاستدامة داخل قطاع البترول وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تتعلق بالتنمية المستدامة لزيادة الوعي وتثقيف العاملين في قطاع البترول.

وقع الاتفاق المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و المهندس كريم بدوي رئيس شركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط.

كما شهد الملا توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بى بى البريطانية في مجال تموين السفن فى اطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ، وتستهدف الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات من خلال وجود علامات تجارية عالمية تتعاون تجاريا مع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تموين السفن و ذلك لرفع مستوى الخدمة و زياده حجم كميات التموين المستهدفة استغلالا لموقع مصر المتميز في مسار الخطوط الملاحية بمعبرها البحري قناة السويس .مما يساهم في زيادة الدخل القومي و خلق فرص عمل جديده، هذا بالإضافة إلي النمو المتوقع في الأنشطة المصاحبة لنشاط تموين السفن.

وقع الاتفاقية المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس هشام مكاوي رئيس شركة بي بي البريطانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.