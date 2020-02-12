شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر خام برنت فى التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، استنادا على تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال تراجع مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، ويكبح توسيع المكاسب ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 50.88$ ، من مستوى الافتتاح عند 49.93$، و سجل أدنى مستوي عند 49.93$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 55.38$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 54.18$ ، وسجل أدنى مستوي عند 54.18$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 53.12$ للبرميل.

وفقا للبيانات الرسمية حتى يوم الثلاثاء ، فإن معدل نمو حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين قد تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي ،وقال كبير المستشارين الطبيين الصينيين أيضا إن تفشي الوباء قد ينتهي بحلول نيسان/أبريل القادم.

جددت تلك التطورات آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ربما يبدأ فى التعافي من آثار وباء كورونا.

من ناحية أخرى ،قال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" فى بيان لم يحدد متى ستتخذ بلاده قرارا ،إن موسكو لا تزال تدرس الاقتراح الخاص بخفض إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

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وكانت اللجنة الفنية لتحالف"أوبك بلس" قد أوصت الأسبوع الماضي ، بضرورة إجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم.

وينفذ التحالف العالمي حاليا تخفيضات بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار/مارس المقبل ،وفى حالة الموافقة على اقتراح اللجنة الفنية سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يوميا، على أن تنفذ خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.

وتحاول المملكة العربية السعودية جاهدة إقناع روسيا بالموافقة على هذا الاقتراح بهدف الرد سريعا على تأثير الفيروس الصيني.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 438.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3.1 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.