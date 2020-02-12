شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل مكاسبه بعد بيانات نمو أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع العملة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة ، بالإضافة إلى بيانات أفضل من التوقعات عن نمو الاقتصاد البريطاني سنويا خلال الربع الرابع/2019 وشهريا خلال كانون الأول/ديسمبر.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2975$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2950$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2947$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.2871$.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.95 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات العملة الأمريكية بعدما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" من مخاطر تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على النمو الاقتصادي.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء فى المملكة المتحدة ،نمو الاقتصاد الملكي سنويا بمعدل 1.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي ،بأفضل من توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.8% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 1.2% فى الربع الثالث.

وشهريا نما الاقتصاد الملكي بمعدل 0.3% فى كانون الأول/ديسمبر ،متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.2% ،وسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 0.3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.