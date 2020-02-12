الاقتصاد

الذهب يتراجع مع تحسن الإقبال على المخاطرة

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض مازالت تدعم المعدن الأصفر.

ونزل الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1564.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1567.50 دولار.

وفي حين تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب المرض 1100 حالة، صرح أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس أن العدوى قد تنتهي في أبريل نيسان مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن.

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