ندوة التنمية المستدامة: الاقتصاد الدائري أحد أهم النماذج المحفزة للإبتكار

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افتتح وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه، ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل، والتي تناقش 4 محاور خلال يومين تتمثل في: الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، معالجة وتدوير المخلفات مواد البناء، أبرز التشريعات والأنظمة لمحاجر مواد البناء، الرقابة على محاجر مواد البناء. وقال إبراهيم الناظر نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعدين إن الاقتصاد الدائري أحد أهم النماذج الاقتصادية المحفز للعلم والابتكار وتعزيز قيم الاستدامة.

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