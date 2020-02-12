شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي لأسهم أوروبا مع تراجع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم الأربعاء مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتهدأ الاعصاب، رغم استمرار قلق المستثمرين إزاء التبعات الاقتصادية لتفشي المرض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 0.2 بالمئة ليسجل المستوي القياسي المرتفع الثاني على التوالي عند 494.42. وساهم انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى جانب تفاؤل بشأن إجراءات خاصة بالسيولة إلى تحقيق الأسهم التي تتأثر بالصين مكاسب.

وارتفعت أسهم الموارد الأساسية وشركات السيارات والتي تعتمد صادراتهما إلى حد كبير على الطلب من الصين بنحو 0.7 بالمئة وواحدا بالمئة علي التوالي.