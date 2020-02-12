اتهام «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتكت أكثر من 30 شركة متخصصة في خدمات السفر، بينها «تريب أدفايزر» و«إكسبيديا»، اول من امس الاثنين، من «جوجل» لدى هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بتهمة المنافسة غير المشروعة. واتهمت الشركات الشاكية في رسالة إلى الهيئة «جوجل»، باستغلال الموقع المهيمن لمحرك البحث التابع لها في إطلاق خدمات خاصة بها، والترويج لها على حساب جهات فاعلة في القطاع. وبعثت الشركات بهذه الرسالة إلى المفوضة الأوروبية لشؤون التنافسية مارجريته فيستاجر.(أ.ف.ب)