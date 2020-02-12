شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت..وSTC تعلن تأثير شراء "كواليتى نت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرا 11.32 نقطة ليصل إلى مستوى 6211.58 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسراً 17.43 نقطة ليصل إلى مستوى 6905.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً 0.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4836.47 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.01%، رابحا 0.240 ليصل إلى مستوى 4960.42 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 120.5 مليون سهم بقيمة 11.12 مليون دينار كويتى عبر 4425 صفقة.

Advertisements

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "شركة أبيار للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21.43%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.67% ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.49%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الكويتية STC، توضيح الأثر المالى نتيجة نقل ملكية حصص رأسمال شركة كواليتى نت للتجارة العامة والمقاولات، من كل من شركة بتلكو الشرق الأوسط البحرينية وبنك الكويت الوطنى إلى شركة STC الكويتية، وهى الأثر المالى على بيان المركز المالى المجمع كما فى 31 ديسمبر لعام 2019، بارتفاع إجمالى الموجودات بمبلغ 15.470 ألف دينار كويتى، وارتفاع إجمالى المطلوبات بمبلغ 12.417 ألف دينار كويتى.