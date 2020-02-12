شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع ببطء– تحليل -12-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر النحاس ضمن النطاق الصاعد ببطء شديد نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا لتمركز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد والمتوقع سابقا.

بالرغم مما سبق, إلا أن الثبات الإيجابي فوق الدعم المحوري المتمركز عند 2.4800 بالإضافة لتشكيل مستوى 2.5000 لدعم إضافي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد لنبقى بانتظار تسجيله لأهداف إضافية قد تبدأ من 2.6100 و 2.7200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5000 و 2.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد