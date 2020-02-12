شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم قوي– تحليل - 12-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا بشكل إيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة محاولا استغلال ثبات الدعم الأولي المستقر عند 950.00 بتجديد محاولات تسجيل أهداف إيجابية جديدة خلال الفترة الحالية.
لكن هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 يعيق حرية الاندفاع الصاعد لنتوقع تشكيل السعر لتذبذب جانبي جديد لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطات الإيجابية الرئيسية والتي تتمركز عند 1025.00 و 1070.0 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحتاج لعزم قوي– تحليل - 12-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.