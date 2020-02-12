شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم قوي– تحليل - 12-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا بشكل إيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة محاولا استغلال ثبات الدعم الأولي المستقر عند 950.00 بتجديد محاولات تسجيل أهداف إيجابية جديدة خلال الفترة الحالية.

لكن هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 يعيق حرية الاندفاع الصاعد لنتوقع تشكيل السعر لتذبذب جانبي جديد لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطات الإيجابية الرئيسية والتي تتمركز عند 1025.00 و 1070.0 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد