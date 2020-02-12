لابد من هبوط اليورو مقابل الين- تحليل - 12-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر أمام سعر الزوج من استئناف الهجوم السلبي باستقراره السلبي المتكرر دون مستوى 120.30 بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنبقى بانتظار استهدافه قريبا لمستوى 119.35 وبكسره قد تمتد التداولات نحو 118.60 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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