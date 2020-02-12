الاقتصاد

لابد من هبوط اليورو مقابل الين- تحليل - 12-2-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لابد من هبوط اليورو مقابل الين- تحليل - 12-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر أمام سعر الزوج من استئناف الهجوم السلبي باستقراره السلبي المتكرر دون مستوى 120.30 بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنبقى بانتظار استهدافه قريبا لمستوى 119.35 وبكسره قد تمتد التداولات نحو 118.60 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.35

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لابد من هبوط اليورو مقابل الين- تحليل - 12-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا