شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-تحليل - 12-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج مؤخرا بتحقيق الكسر المطلوب لمستوى 141.00 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد إيجابي مؤقت ولينحصر بذلك ما بين الدعم الحالي بينما يشكل مستوى 142.85 امتداد لمقاومة إضافية كما هو موضح بالرسم المرفق.

ننصح بمراقبة تصرف السعر خلال الفترة الحالية وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور المسيطرة لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للفترة القادمة, فتجاوزه للمقاومة الإضافية سيفتح الباب أمام تسجيله لبعض الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 143.80, بينما كسر الدعم سيعزز المسار الهابط وليشكل مستوى 140.25 الحطة السلبية الأولى له.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.80 و 141.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور