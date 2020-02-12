شكرا لقرائتكم خبر عن النقد الدولي: توصياتنا الأخيرة لدول الخليج تستهدف تسريع النمو والتكيف مع متغيرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي إن تنبهيات الصندوق الأخيرة حول اقتصادات دول الخليج تستهدف التركيز على تسريع وتيرة تنويع مصادر الدخل، وزيادة التكيف مع متغيرات السوق النفطية.

وقال جهاد أزعور أن من المهم وضع مجموعة من السيناريوهات المستقبلية، لتكون تلك الدول في حالة عدم المفاجأة من المتغيرات في السوق من خلال سياسات تساهم في عملية التكيّف الأفضل لضمان مواصلة نمو الاقتصاد بالمنطقة، بحسب "العربية".

Advertisements

ويرى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الدول الخليجية تسير على الطريق الصحيح في إصلاحاتها.

وحذر الصندوق في الوقت نفسه من أن هذه الإصلاحات يجب أن تطبق بسرعة أكبر، إضافة إلى أهمية خفض الدولة لإنفاقها وإقرار أنظمة مالية أكثر تشديد.

وحذر أيضا من استنفاد الثروة المالية للدول الخليجية خلال 15 عاما إن لم تقم بإصلاحات هيكلية مالية سريعة لتفادي ذلك.