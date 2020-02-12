شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجزيرة تستهدف رفع عدد طائراتها لـ 18 طائرة في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي إن شركته تستهدف الوصول بعدد طائرات أسطولها إلى 18 طائرة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف إن هناك قفزة بعدد الركاب في السنة الحالية، على الرغم من التحديات الكبيرة فيها مثل ظهور فيروس "كورونا" والذي يشكل خطراً على كل شركات الطيران، بحسب "العربية".

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ولفت إلى أن أعمال طيران الخليج الآسيوية تتركز في القارة الهندية وهي بعيدة نسبياً عن الخطر.

يشار إلى أن شركة طيران الجزيرة أعلنت عن تراجع خسائرها بالربع الأخير من العام الماضي إلى 2.2 مليون دينار كويتي، فيما حققت أرباحاً سنوية بالغا 14.9 مليون دينار بزيادة 124% عن العام 2018.

وبحسب بيانات الشركة، فإن أعداد المسافرين على متن طائراتها ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى 614 ألف مسافر في الربع الرابع 2019.